Covid – La Sicilia sfonda quota mille casi: sono 1.143 oggi, di cui 250 nel messinese

La Sicilia torna a sfondare quota mille casi in un giorno: sono stati 1.143 quelli registrati nel bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre (ieri erano stati 789). Sono stati il doppio rispetto al giorno precedente, però, i tamponi processati: 32.502, contro i 16.274 test di ieri. In calo il tasso di positività, che scende dal 4,8% di ieri al 3,5%.

L’isola è al settimo posto tra le regioni italiane per numero di contagi del giorno. Ai primi posti ci sono Veneto e Lombardia, rispettivamente con 3.993 e 3.474 casi.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 573 guarigioni, mentre aumentano gli attuali positivi, che nell’isola adesso sono 15.107. Le vittime sono 6 (ieri erano state 2).

In aumento di 5 unità i ricoveri ospedalieri, che sono in totale 392, di cui 46 in terapia intensiva (2 in meno), con 3 nuovi ingressi in 24 ore.

Sul fronte della distribuzione dei nuovi contagi nelle province in testa ancora una volta Catania, con 276 casi, seguita a ruota da Messina con 250. Poi Palermo con148 e Trapani con 146. In doppia cifra Siracusa (95), Caltanissetta (79), Agrigento (73), Ragusa (40) e Enna (36).

Numeri in crescita anche nel resto d’Italia: sono 20.497 i nuovi casi del giorno, ma a preoccupare maggiormente è il dato relativo ai decessi del giorno. Sono purtroppo 118 le persone decedute a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Italia.