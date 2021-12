Mazzarrà Sant’Andrea: va in appalto il consolidamento del costone in corrispondenza della strada statale di Sella Mandrazzi

E’ un intervento di prioritaria importanza, perchè si tratta di consolidare un costone immediatamente a ridosso della statale 185 e del centro abitato di Mazzarrà Sant’Andrea, che rappresenta un pericolo costante in caso di bombe d’acqua. Da qui va in appalto il consolidamento e la mitigazione del rischio idrogeologico in corrispondenza della strada statale di Sella Mandrazzi.

Importo totale dell’intervento oltre un milione di euro. La progettazione esecutiva e la relazione geologica sono a cura dell’ingegnere Giuseppe Di Dio di Messina e del geologo Domenico Pontillo di Patti; importo della progettazione e della relazione geologica con sondaggi e prove di laboratorio circa 80 mila euro.

L’intero importo dell’opera è stato finanziato dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze. Per l’amministrazione guidata dal sindaco Carmelo Pietrafitta è un intervento strategico per il territorio.

E’ stato finanziato dal Governo Centrale e lo stesso è già avvenuto per i lavori di ripristino e di messa in sicurezza delle sponde del torrente Mazzarrà in corrispondenza e a protezione del viadotto della strada provinciale 110 e per la messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà – completamento dell’argine nel tratto a monte del torrente Brandino.