Sant’Agata Militello, preoccupanti fratture sul lungomare di Villa Falcone-Borsellino. Si teme crollo

Nuove ed ulteriori fratture sul marciapiede prospiciente l’arenile nell’area di Villa Falcone-Borsellino sono state segnalate alle autorità questa mattina.

Come mostrano le foto le lesioni, che sono due e sono lunghe complessivamente circa una ventina di metri, sono state determinate dal cedimento del muro di contenimento e dell’impalcatura sottostante, causato dai marosi dei giorni scorsi, in direzione Messina rispetto al punto dell’ultimo crollo che ha riguardato il piazzale di parcheggio Peppino Impastasto lo scorso 30 novembre. Le spaccature sono molto evidenti e si teme ora che alla prossima mareggiata possano verificarsi ulteriori crolli.

Sul posto questa mattina per monitorare la situazione gli agenti e il comandante della Polizia Locale, Walter Campagna. Il divieto di accesso all’area per i pedoni, già disposto la scorsa settimana fino al marciapiede di fronte il noto locale estivo “Karibe”, verrà ora esteso in direzione est, con il posizionamento di transenne e nastri per interdire il passaggio.