Sant’Agata Militello, assemblea Cisl FIP in ospedale. Al centro il reintegro della pianta organica e il punto nascita

Si è svolta ieri a Sant’Agata Militello l’assemblea generale CISL Fp. All’ordine del giorno i buoni pasto, le criticità del reparto di ginecologia e campagna RSU. Hanno presenziato all’incontro la neo eletta Segretaria Generale CISL Fp di Messina Giovanna Bicchieri, il Segretario aziendale CISL Fp di Sant’Agata Militello Francesco Muschio, riconfermato, il coordinatore della segreteria CISL Fp Sant’Agata Militello Giuseppe Pizzolante e il Vice-Segretario aziendale CISL Fp Sant’Agata Militello Giuseppe Giordano.

In particolare, si è affrontato il nodo della mancata corresponsione dei buoni pasto per il personale sanitario, che ancora non vengono erogati ai lavoratori, ma per la quale sono in corso istanze e interlocuzioni con l’azienda, che sembrerebbero essere in fase di positiva conclusione.

Argomento fondamentale, inoltre, l’integrazione del personale sanitario, numericamente sottodimensionato dopo i numerosi pensionamenti per raggiunti limiti di età avvenuti in diverse unità operative e necessaria al fine di poter garantire l’efficienza di servizi e reparti all’utenza. La Cisl ha infatti rappresentato con numerose note la situazione, chiedendo il reintegro della pianta organica con nuove assunzioni, sia in ambito territoriale, che ospedaliero e amministrativo.

Non è mancato, infine, un momento dedicato alla questione della sospensione del reparto nascite nel presidio ospedaliero di Sant’Agata Militello, dopo la drammatica vicenda del parto prematuro in autostrada e della morte del piccolo Brando. Il sindacato, in attesa che la magistratura completi le indagini, ha nuovamente riportato l’attenzione degli scritti su una situazione insostenibile, riservandosi ulteriori iniziative per affrontare il problema.