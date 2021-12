Milazzo, riapre Villa Vaccarino con lo spettacolo di luci del “Villaggio di Natale”

Un parco di luci e di colori a misura di bambini ma che piace anche ai grandi. Questa sera i giardini di villa Vaccarino sono stati riaperti al pubblico dopo che la gestione è tornata al Comune per ospitare il “Villaggio del Natale” ideato dall’esperto comunale Peppe Abbriano in collaborazione con l’associazione “Messina in centro” guidata da Lino Santoro.

Un vero e proprio villaggio natalizio con luci, renne e Babbo Natale a far da sfondo. E già alla cerimonia inaugurale, alla quale sono intervenuti il sindaco, assessori e consiglieri comunali, numerosissima è stata la partecipazione delle famiglie, liete di far apprezzare ai loro piccoli, lo straordinario gioco di luci che ha “animato” i personaggi e le immagini del Natale.

«La bellezza e la suggestione creata in questi giardini valgono più di qualsiasi commento – ha detto il sindaco Midili –. Siamo contenti sia di aver riaperto villa Vaccarino, ma anche di aver creato un’atmosfera natalizia che mancava e che invece è fondamentale specie di questi tempi. Le luci sono simbolo di speranza e di rinascita e questo ritengo sia l’auspicio di tutti. Sono contento per la straordinaria partecipazione e spero che questo luogo diventi polo di richiamo per i bambini non solo della nostra città ma di tutto il comprensorio».

Soddisfazione per la disponibilità offerta dal Comune è stata espressa da Lino Santoro, il quale ha condiviso il pensiero che “le luci di festa potranno aiutare a vivere con un margine di serenità questo periodo”.

«Un evento nuovo per la città – ha aggiunto Abbriano – il primo di una serie che abbiamo in mente di sviluppare dopo Natale».

E anche in centro, come lo scorso anno da questa sera sono stati illuminati gli alberi sagomati di arancio amaro di piazza Caio Duilio e di piazza Mazzini, mentre in via Medici sono state installate altre decorazioni luminose e una installazione in cartapesta simbolo della Natività.