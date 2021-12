Longi, scontro tra due auto. Lievemente ferito il conducente di una delle due vetture

Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 17, sulla strada provinciale 159 che dal centro abitato di Longi conduce alla frazione di Pado.

Da accertare le cause dello scontro tra una Fiat Compact che procedeva in direzione mare-monte con una Fiat Dobloo che percorreva il tratto in direzione opposta. Ad avere la peggio il conducente della doblo che è stato condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello per gli accertamenti del caso. Sembrerebbe che le ferite riportate siano comunque lievi.