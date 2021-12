Covid – 618 nuovi casi, ma su meno tamponi processati. 10 le vittime

L’isola scivola al decimo posto tra le regioni italiane per numero di contagi del giorno. Al primo posto c’è il Veneto con 3.516 casi.

Oggi si registrano 709 guarigioni che contribuiscono a fare scendere gli attuali positivi sull’Isola a 14.009, con un decremento di 101 contagiati. Ancora 10 le vittime conteggiate oggi, stesso numero di ieri, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 7.260.

In calo i ricoveri ospedalieri. I degenti in area medica sono adesso 320, 11 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva restano 46 i ricoverati, con 2 nuovi ingressi in 24 ore.

Sul fronte della distribuzione dei nuovi contagi nelle province in testa ancora una volta Catania, con 228 casi, unica provincia in tripla cifra. Seguono Palermo, +93, Trapani +72, Caltanissetta +62, Agrigento +57, Siracusa +49. Numeri più contenuti per Messina che registra 23 nuovi casi, Enna 21 e infine Ragusa 13.