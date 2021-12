Green pass – Verifiche a Messina e provincia. 41 sanzionati su 2206 persone controllate

Già da ieri, primo giorno di vigenza delle nuove disposizioni in materia di green pass, frequenti e severi sono stati, a Messina e provincia, i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine.

Sulla base del piano dei controlli adottato dal Prefetto, uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unitamente a personale dell’Esercito Italiano, della Capitaneria di Porto, del Corpo Forestale Regionale e delle Polizie Locali e Metropolitana, hanno operato non solo per riscontrare le verifiche effettuate in prima battuta dagli operatori economici e del trasporto pubblico, ma anche e soprattutto a supporto degli stessi.

Gli esiti numerici dei controlli effettuati a campione hanno evidenziato una buona risposta alle più stringenti disposizioni normative dettate a prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto.

A fronte di 2206 persone controllate per il possesso del green pass, 41 sono state sanzionate. 272 sono stati gli esercizi e le attività controllate e 2 i titolari sanzionati.

Anche nei prossimi giorni, le assidue attività di controllo a campione proseguono serrate e con modalità differenziate su tutto il territorio provinciale.