Ficarra, smottamento sulla strada di Matini: “Interrogazione inascoltata!”

Con la nostra interrogazione del 18 novembre scorso avevamo avvisato l’amministrazione chiedendo cosa intendesse fare per evitare tali fenomeni sulla strada Ficarra-Matini. Purtroppo questa non è stata colta.

Così i consiglieri del gruppo consiliare “Ficarra Bene comune”, ricordando come i cittadini paghino le conseguenze subendo i disagi di uno smottamento che si sarebbe potuto evitare con la semplice manutenzione delle canalizzazioni delle acque meteoriche a monte.

“E’ inutile addurre scuse, cercare capri espiatori, era una situazione prevedibile. In questi casi la cura è una sola: la prevenzione. Cogliamo l’occasione per invitare l’amministrazione ad attuare piani di pulizia dell’apparato di regimentazione delle acque meteoriche, con cadenza periodica, su tutto il territorio comunale, unico modo per prevenire e limitare eventi di questo tipo.£