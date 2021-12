Capo d’Orlando – Quattro stipendi arretrati per i dipendenti comunali

Stanno per scadere tredicesime e la mensilità di dicembre e con queste saranno quattro le mensilità arretrate non pagate per i dipendenti comunali di Capo d’Orlando.

Oggi il presidente delle rsu Massimo Bontempo ha convocato l’assemblea a palazzo Europa, per decidere le linee guida finalizzate al regolare pagamento degli stipendi, delle contrattazione decentrata e di altre pendenze.

Con queste premesse sarà inevitabile lo stato di agitazione e procedere con iniziative di protesta fino all’astensione dal lavoro di tutto il personale dipendente.