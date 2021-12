Capo d’Orlando: i dipendenti comunali saranno in assemblea spontanea dal 9 dicembre, garantendo solo i servizi minimi essenziali fino al saldo degli arretrati

I dipendenti comunali di Capo d’Orlando hanno deciso in maniera autonoma di autoconvocarsi in assemblea spontanea a partire da giovedì 9 dicembre a seguire, assicurando e garantendo solo i servizi minimi essenziali fino al saldo degli stipendi spettanti.

Questa la decisione dopo l’ennesima assemblea a Palazzo Europa organizzata dalla Rsu Mgl-Cgil-Csa-Diccap riguardante l’annoso problema del pagamento regolare degli stipendi. Nel corso del confronto è emersa rabbia e scoramento per una situazione che colpisce puntualmente le maestranze non dando serenità e tranquillità per poter espletare il proprio lavoro in modo ottimale e proficuo, creando disagi anche all’interno delle proprie famiglie.

Adottata la linea per i prossimi giorni, la Rsu ha preso atto dell’autonoma decisione dei lavori dipendenti auspicando che tale estrema decisione possa indurre l’amministrazione comunale a provvedere a saldare le spettanze dovute e a rispettare le norme contrattuali di legge.