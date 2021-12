Patti: ha ottenuto l’abilitazione forense grazie ad una sentenza del tar di Catania

Ha ripetuto la prova per l’abilitazione forense alla professione di avvocato, grazie ad una sentenza del Tar di Catania e questa volta è stata superata.

Dopo una brillante carriera universitaria e il completamento della pratica forense, un giovane di Patti aveva visto negarsi l’accesso all’abilitazione forense per la professione di avvocato, a seguito di un giudizio di non idoneità reso da parte della Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Ancona.

Il Tar, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Filippo Alioto del foro di Patti – nella foto, ha ritenuto che il giudizio negativo reso in merito alla prima prova fosse illegittimo e pertanto ne ha ordinato la ripetizione dinanzi alla stessa sottocommissione, ma in diversa composizione. Prova che questa volta è stata superata.

Secondo le vigenti normative in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19, l’esame si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle tradizionali, mediante la sostituzione delle tre prove scritte con una prova orale, svolta in collegamento da remoto, ed una seconda prova orale “rafforzata”. Ed è di pochi giorni fa la conferma da parte del ministro Cartabia che tali modalità saranno utilizzate anche per la prossima sessione, che dovrebbe avere inizio nel mese di febbraio 2022.

“Sono molto soddisfatto di aver rappresentato e tutelato i diritti dei colleghi e lo sono ancora di più perché, al di là del risultato professionale, ha spiegato l’avvocato Filippo Alioto, che segna un importante revirement della giurisprudenza amministrativa sul panorama nazionale, i ricorrenti, ai quali rivolgo il mio migliore augurio per una splendida carriera, hanno avuto la possibilità, poi di fatto realizzata, di coronare il proprio sogno, conseguendo l’abilitazione forense per la professione di avvocato”.