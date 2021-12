Oliveri: il comune dovrà pagare oltre 136 mila euro per l’occupazione abusiva di un’area demaniale di oltre 9 mila metri quadrati

In un’altra vicenda il comune di Oliveri dovrà pagare oltre 136 mila euro all’assessorato regionale territorio e ambiente, che ha contestato all’ente l’occupazione abusiva di un’area demaniale di oltre 9 mila metri quadrati destinata a campo sportivo e aree adiacenti.

Il pagamento in dodici rate di circa 12 mila euro andrà alla sede di Milazzo della struttura territoriale dell’Ambiente di Messina – Ubo territoriale ambientale 1 Messina.

Lo stesso comune ha affidato all’avvocato Ilaria Donato di Falcone l’incarico di rappresentarlo per l’atto di citazione depositato al tribunale di Patti da parte di Banca Sistema di Milano, chiedendo oltre 129 mila euro. Oggetto del credito è la fornitura di energia elettrica al comune, oggetto di contenzioso già avviato al tribunale di Patti per precedenti fatture di energia elettrica, per le quali il comune contesta la mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.