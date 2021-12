Covid – 505 nuovi casi in Sicilia, 6 i decessi. Crescono i ricoverati

Sono 505 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.969 tamponi processati. In calo rispetto agli 870 casi di ieri, che è stato il numero più alto registrato nelle ultime settimane.

Rimane stabile l’indice di positività, al 3,4%. I decessi sono nuovamente sei (5 dei giorni precedenti), mentre i guariti sono 113. Gli attuali positivi nell’isola sono 13.703.

Salgono i ricoveri, anche se questo dato risente delle pochissime dimissioni che avvengono nella giornata della domenica: sono 362 in tutto (15 in più), di cui 45 in terapia intensiva.

A livello provinciale, Catania registra il numero più alto di nuovi casi, 155. segue Palermo con 107, Messina con 88, Caltanissetta con 50, Siracusa con 39, Trapani con 24, Ragusa con 19, Enna con 13 e Agrigento con 10.