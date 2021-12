Chiusi alcuni tratti di due strade provinciali ricadenti nei comuni di Caprileone e Mirto

La Città Metropolitana di Messina ha chiuso al transito due tratti delle strade provinciali 155 e 155 ter, entrambi ricadenti nei comuni di Caprileone e Mirto.

II provvedimento ha effetto fino al 24 dicembre 2021. Un provvedimento necessario nelle aree sottostanti il viadotto Zappulla avanzato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per consentire l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza sulle strutture della A20.

La chiusura della strada provinciale 155 ter sarà fino al 15 dicembre 2021, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, poi della strada provinciale 155 dal 16 al 22 dicembre 2021, dalle ore 7,00 alle ore 17,00 e infine ancora della strada provinciale 155, dal 23 al 24 dicembre 2021 dalle ore 7,00 alle ore 17,00.