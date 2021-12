San Fratello, sfonda cancello per rubare auto, fa incidente e fugge. Arrestato dai Carabinieri

Rocambolesco furto di auto oggi pomeriggio, intorno alle 14 quando un giovane dell’hinterland si è introdotto in una villetta, situata fuori dal centro abitato di San Fratello per rubare una Fiat cinquecento parcheggiata all’interno dell’abitazione.

Da quanto appreso sembrerebbe che il ladro, per poter portare l’auto fuori dalla proprietà abbia letteralmente sfondato il cancello dell’abitazione e si sia lanciato in una folle fuga sulla SS 289 in direzione Acquedolci. Sarebbero stati gli stessi proprietari dell’auto a lanciare l’allarme, chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

Sul posto diverse pattuglie dei militari dell’arma delle stazioni di San Fratello, Acquedolci e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Santo Stefano di Camastra che si sarebbero messi sulle tracce del fuggiasco, che intanto, dopo aver fatto un incidente con l’auto, l’avrebbe abbandonata a pochi chilometri dal luogo del furto, cercando di fuggire nascondendosi nelle campagne.

Grazie all’intervento dei Carabinieri che avrebbero setacciato palmo a palmo i terreni e le campagne circostanti, il giovane è stato bloccato ed è sarebbe in stato di fermo.