San Piero Patti: la villa comunale nuova “palestra” all’aperto

L’amministrazione comunale di San Piero Patti guidata dal sindaco Salvino Fiore ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un’area per praticare sport all’aperto, all’interno della villa comunale, con l’installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero all’aperto.

Il comune collinare è rientrato nelle 25 domande finanziate, sulle 915 presentate

dagli altri enti locali; per l’esecutivo è un’importate opportunità, perchè adesso si potrà svolgere attività fisica in sicurezza, non dimenticando la riqualificazione della villa comunale, oggetto già di recente restyling.

Le attrezzature sportive che saranno installate verranno dotate di un sistema integrato di

QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial di utilizzo

delle attrezzature stesse, sviluppati da sport e salute.

il comune di San Piero Patti è riuscito in questo intento con il progetto «Sport nei parchi», l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Anci e “Sport e Salute spa”, che ha come obiettivo la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive del territorio per l’utilizzo di aree verdi comunali.