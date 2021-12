Intorno alle 10:30 di questa mattina, nella contrada Rinella del comune di Ficarra, un’anziana signora del luogo ha perso il controllo della sua Fiat Panda, che è finita fuori strada per poi ribaltarsi.

Non ha retto, infatti, il guard rail installato sulla Strada Provinciale 146, e l’auto lo ha superato per poi precipitare in uno strapiombo.

Solo lievi ferite, fortunatamente, per la donna, che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di Patti.