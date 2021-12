Ucria – Va in pensione il Comandante dei Vigili Urbani, cerimonia di saluto per Roberto Radici

Dopo 15 anni al servizio del Comune di Ucria, il comandante della polizia municipale, Roberto Radici, ha lasciato il suo posto per andare in pensione.

La cerimonia di congedo, alla presenza del sindaco Enzo Crisà, del vice sindaco Rino Marzullo, degli assessori Alice Casella e Gabriella Gurgone, delle colleghe Reale e Rigoli e di tutti i dipendenti comunali, si è svolta lunedì presso l’ufficio istituzionale del sindaco Crisà: “Rinnoviamo la stima, la gratitudine e l’affetto per quanto il comandante Radici ha reso alla nostra Ucria – ha affermato il primo cittadino –, grazie per la profonda sensibilità umana e l’alto senso del servizio che ha profuso senza mai risparmiarsi, con serietà, competenza e dedizione. Il suo venire incontro alle tante nostre richieste e la sua disponibilità al dialogo, hanno fatto sì che il rapporto di lavoro andasse oltre una mera collaborazione professionale. sappiamo tutti che ci mancherà la sua presenza in ufficio, ma spero e credo che il comandante faccia in modo di assicurarci la sua visita, quando vorrò e, sopratutto, che ci terrà nel cuore”.