Covid – 829 i nuovi casi in Sicilia, 5 le vittime. Stabili i ricoveri

Cresce il numero dei nuovi contagi in Sicilia. Sono 829 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola a fronte di 26.359 tamponi processati, nel bollettino di venerdì 3 dicembre.

Ieri erano stati 662 su oltre 32.000 test elaborati. L’incidenza cresce dunque dal 2% al 3,1%.

La Sicilia è al settimo posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è il Veneto con 3.116.

Gli attuali positivi nell’isola sono 12.822 con un incremento di 262 contagiati. Sono stati infatti 569 i guariti; 5 invece le vittime registrate, tutte risalenti ai giorni precedenti.

I ricoveri ospedalieri sono invece stabili. Sono 356 degenti totali (5 in più di ieri), di cui 45 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province tripla cifra per Messina, Catania e Palermo. In testa Messina con 193 nuovi casi, segue Catania con 182 e Palermo con 177. Più staccate le restanti: 77 a Siracusa, 69 ad Agrigento, 50 a Caltanissetta, 31 a Ragusa, 29 a Trapani e 28 ad Enna.

Oltre 17.000 i casi registrati in tutta Italia.