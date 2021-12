Capo d’Orlando, presentato il calendario “Tutto il Natale che vuoi”

Si è tenuta stamane, nella sala consiliare del comune di Capo d’Orlando, la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni natalizie organizzate per la città orlandina.

Il calendario delle attività natalizie, dal titolo “Tutto il Natale che vuoi” edizione 2021, partirà giorno 4 Dicembre ma per tutto il resto del mese sono previsti degli eventi speciali da annoverare che coinvolgeranno sia adulti che bambini.

Si punta su eventi artistici come la mostra scultorea Uomo di Stromboli dell’artista Salvatore Russo, con un’anteprima giorno 17 Dicembre che si terrà a Castello Bastione, a cui seguirà la mostra vera e propria il giorno successivo.

Non mancherà il buon cibo, con l’evento “Natale con #giuliotto” in cui verrà presentato un buonissimo dolce natalizio da maestri pasticceri, poi i tradizionali mercatini di Natale sull’isola pedonale e tanti altri appuntamenti a cui partecipare.

Il sindaco Franco Ingrillì e l’assessore allo sport, turismo e spettacolo Giacomo Miracola – presenti in conferenza – si ritengono soddisfatti per la realizzazione del calendario natalizio, nella speranza che la situazione di emergenza covid si mantenga stabile, in modo da poter integrare altre manifestazioni.