Un messaggio di unità e tanti baci, per essere più forti del virus, più forti della quarantena, più forti delle difficoltà, tutti insieme, anche se al momento, ognuno a casa propria, per gli auguri, in occasione della festa più bella dell’anno.

Questo è il messaggio che i bambini della scuola dell’infanzia di Militello Rosmarino hanno rivolto alle loro maestre e a tutti loro, pur in questi giorni di quarantena