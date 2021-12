Capo d’Orlando: si avvicina il Natale e i dipendenti comunali attendono ancora quattro mensilità

Si rischia di arrivare a Natale con quattro mensilità non pagate per i dipendenti comunali di Capo d’Orlando. Da qui la chiamata a raccolta per l’assemblea programmata per il 9 dicembre prossimo dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

L’indizione dell’assemblea sindacale, presso la sala consiliare di Palazzo Europa, è stata firmata dal presidente delle rsu Massimo Bontempo. In quell’occasione si dovranno decidere le linee guida finalizzate al regolare pagamento degli stipendi, delle contrattazione decentrata e di altre pendenze.

“Credo che bisogna attivare subito lo stato di agitazione e procedere con iniziative di protesta, ha spiegato Nino Pizzino della Fp Cgil, quali l’astensione dal lavoro di tutto il personale dipendente.”