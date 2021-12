Il piccolo Giuseppe Karol di Messina in gara alla 64a edizione dello Zecchino d’Oro

Torna lo “Zecchino d’Oro”, per la 64a edizione. La trasmissione andrà in onda su Rai1 il 3, 4 e 5 dicembre , in diretta dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre la finale, domenica 5 dicembre, sarà condotta da Carlo Conti, direttore artistico.

Tra le novità: “Amazzonia“, un brano speciale cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano insieme a Orietta Berti, che racconta l’importanza del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta e sarà una delle due bonus track della compilation del 64° Zecchino d’Oro.

Orietta Berti farà inoltre parte, durante la finale, della giuria speciale insieme a Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Cristina d’Avena e un quinto componente a sorpresa.

Il tema di questa edizione è #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi.

Sono 2 i bambini della Sicilia che saranno protagonisti della 64ª edizione di Zecchino d’Oro:

Giuseppe Karol, di 4 anni, di Messina, canterà “Il Riccio Capriccio“, scritta da Antonio Buldini e Franco Fasano.

Simona, di 7 anni, di Terrasini (PA), canterà “La Filastrocca delle Vocali” di Vincenzo Incenzo e Flavio Premoli.

Il 64° Zecchino d’Oro sostiene, come sempre, la campagna “Operazione Pane” che supporta 17 mense francescane in tutta Italia. Fino al 19 dicembre 2021, attraverso un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588 sarà possibile sostenere le mense francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare e offrendo un aiuto concreto alle migliaia di famiglie che vivono nel disagio.