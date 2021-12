Il nasitano Sebastiano Di Gangi e la pirainese Tindara Papa campioni regionali di danza sportiva

Domenica scorsa al PalaCatania la coppia composta dai ballerini Sebastiano Di Gangi, 29enne di Naso e Tindara Papa, 25enne di Piraino, è salita sul gradino più alto del podio ai campionati regionali di danza sportiva.

Un risultato importante per i due messinesi, che competevano nella categoria 19/34 di Classe B1 per la disciplina danze standard.

La coppia, che si è formata alla fine del 2011, ha ballato insieme fino al 2014, prima di prendersi una lunga pausa durata oltre cinque anni. Dal novembre 2019 Tindara e Sebastiano si sono riuniti per preparasi ai campionati regionali del 2020, saltati a causa della pandemia.

Da settembre del 2020 non hanno smesso di allenarsi e si sono dati l’obiettivo di arrivare ai livelli più alti nella danza sportiva. Così lo scorso 16 maggio i due messinesi sono partiti alla volta di Castellanza (Milano), classificandosi al primo posto.

Ai campionati italiani di Rimini, lo scorso 15 luglio, su 30 coppie partecipanti Tindara e Sebastiano sono arrivati ad un passo dalla semifinale, mentre nel secondo weekend di ottobre sono partiti alla volta di Koper, in Slovenia, per partecipare ad una gara internazionale in cui, su 12 coppie, si sono classificati al quinto posto.

Infine, lo scorso 28 novembre, la coppia composta da Sebastiano Di Gangi e Tindara Papa si è laureata Campione Regionale Sicilia, salendo sul gradino più alto del podio.

La coppia ha già chiari i suoi prossimi obiettivi: “Vogliamo tornare a Rimini per competere ai Campionati Italiani – sottolinea Sebastiano -, se riusciremo ad ottenere un buon risultato faremo il salto di categoria, passando nella più prestigiosa classe A”.