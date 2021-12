Gioiosa Marea: previste agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche relative alla Tari 2021

Il consiglio comunale di Gioiosa Marea ha approvato il regolamento Tari e per il 2021 sono state previste agevolazioni straordinarie, finanziate con risorse statali, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Sono misure adottate per chi, in questo periodo di emergenza da Covid 19, è in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

Per le prime si potrà richiedere la riduzione del saldo Tari 2021 sia per la parte fissa che per quella variabile e poi un contributo per utenze e canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo. I beneficiari devono però essere in possesso di specifici requisiti, anche riguardo al reddito e possono presentare istanza solo con pec entro il 15 dicembre.

Per le seconde sono previste agevolazioni fino all’importo del 70% su quota fissa e variabile e anche del 30% e poi potranno essere compensate con pendenze riferite allo stesso tributo. Anche per queste utenze l’istanza deve essere presentata solo con pec entro il 15 dicembre.

Gli avvisi relativi alle agevolazioni della Tari, in cui sono indicati tutti i requisiti per poter ottenere i contributi, sono stati firmati dal sindaco Tindara La Galia e pubblicati all’albo pretorio.