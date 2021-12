Capo d’Orlando. chiuso un tratto della provinciale 147 di San Gregorio

La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 147 di San Gregorio di Capo d’Orlando, dal Km. 2+200 al Km. 2+480 circa.

L’ordinanza è stata emanata per permettere l’esecuzione in sicurezza di lavori di realizzazione di micropali per il consolidamento del piano viabile. Il provvedimento ha effetto da oggi e fino alla conclusione dei lavori. Gli interventi in corso rientrano nel progetto “Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della strada provinciale 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando”.

Come percorso alternativo si suggerisce, da Capo d’Orlando centro verso San Gregorio, percorrere la via Libertà strada statale 116 fino all’incrocio con la strada statale 113, strada statale 113 in direzione Messina fino alla strada comunale contrada San Gregorio, Villa Bagnoli. Al contrario passare da Villa Bagnoli, strada comunale San Gregorio, strada statale 113 in direzione Palermo fino all’incrocio con la strada statale 116, proseguire sulla strada statale 116, via Libertà fino al centro urbano di Capo d’Orlando.