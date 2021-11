Sant’Agata Militello, nuovo crollo in piazza Peppino Impastato. Chiuso l’accesso all’area

Nuovo crollo sul lungomare santagatese all’altezza del parcheggio di piazza Peppino Impastato, già in passato interessata da crolli.

Le mareggiate delle scorse ore hanno causato il distacco di una porzione di circa 70 metri di marciapiede e muro di contenimento e al momento è visibile un’ulteriore spaccatura, on direzione Messina di circa 30 metri che non non lascia presagire nulla di buono.

Sul posto il comandante della Polizia Locale, Walter Campagna, che sta predisponendo tutte le misure del caso, coinvolgendo la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco. La zona verrà certamente interdetta al passaggio del pubblico.