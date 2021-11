Sant’Agata M.llo, i sindacati incontrano la Direzione Sanitaria per risolvere le criticità dell’ospedale

Si è discusso di criticità e in particolare di ottimizzazione dei turni del personale sanitario, consegna dei lavori del PS e gestione ottimale dei reparti in questa fase di riorganizzazione delle aree del presidio ospedaliero santagatese, nel recente incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione sanitaria dell’ospedale di Sant’Agata Militello a cui hanno presenziato il direttore sanitario Antonio Giallanza e il direttore delle professioni sanitarie Sebastiano Albana.

La Cisl Fp ha espresso le proprie preoccupazioni per le varie criticità di non poco rilievo e fatto le proprie proposte migliorative sia a livello strutturale, che in merito all’assistenza sanitaria e di particolare modo sulla tutela dei diritti di tutti lavoratori. L’amministrazione ha dimostrato dal canto suo ampia collaborazione e disponibilità per rendere tutto più efficiente nel più breve tempo possibile. “E’ chiaro che la Cisl fp continuerà a vegliare sulle criticità sollevate” ha detto Francesco Muschio, Segretario Aziendale Cisl FP Sant’Agata Militello. Dopo le festività natalizie si prevede un nuovo incontro con la direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Sant’Agata Militello che terrà conto anche della dotazione organica per la risoluzione delle problematiche attuali.