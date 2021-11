Covid – Incidenza e ricoveri in calo in Sicilia. 545 nuovi casi, 8 le vittime

Scende leggermente il numero dei nuovi contagi in Sicilia, nonostante aumentino considerevolmente i tamponi. Sono 545 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola a fronte di 32.398 tamponi processati, nel bollettino di martedì 30 novembre.

Ieri erano stati 559 su poco più di 14.700 test elaborati. L’incidenza scende dunque dal 3,8% al 1,6%.

La Sicilia è al settimo posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è il Veneto con 2.362.

Gli attuali positivi nell’isola sono 12.545 con un incremento di 337 contagiati. Sono stati infatti 200 i guariti; 8 invece le vittime registrate, tutte risalenti ai giorni precedenti.

Anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri il dato è in calo. Sono 351 degenti, 14 in meno rispetto al report di ieri. Di questi 43 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in meno del dato precedente, con 2 ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania ancora in testa con 215 casi, segue Palermo con 96. Solo 12 nuovi positivi a Messina, mentre nelle altre province sono 58 i casi a Trapani, 53 a Ragusa, 33 ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 28 a Siracusa e 18 ad Enna.