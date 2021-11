Ucria – Incontro con i Carabinieri sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Venerdì 26 novembre, presso il circolo Montecastello di Ucria, si è tenuta una giornata informativa sulla prevenzione delle truffe agli anziani, organizzato dalla Legione Carabinieri, stazione di Ucria, guidata dal comandante maresciallo ordinario Tommaso Maggio in collaborazione con il Comune rappresentato dal Sindaco Enzo Crisà, nell’ambito della campagna lanciata dal Comando Provinciale della Legione dei Carabinieri di Messina per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

Ultimamente è aumentato il numero degli anziani che vivono da soli, ritenuti più vulnerabili ed esposti a fenomeni di criminalità. Da qui la necessità di attivare una campagna di sensibilizzazione a cura delle forze di polizia con la partecipazione delle istituzioni locali, per informare la popolazione anziana e i familiari sui possibili rischi di truffe che si verificano in casa, per strada, sui mezzi di trasporto o anche utilizzando internet. Gli esponenti delle forze di polizia e le autorità presenti hanno informato e suggerito accorgimenti per contrastare le truffe e per difendersi da questi rischi, nell’obiettivo di stabilire un rapporto sempre più stretto tra la fascia della popolazione anziana, istituzioni e forze dell’ordine.

“Gli anziani sono le vittime più fragili, le persone più indifese della nostra comunità – ha commenta il sindaco Enzo Crisà – per questo abbiamo concordato con il comandante della Stazione Carabinieri, il maresciallo Tommaso Maggio, di organizzare una giornata formativa per incontrarli e aiutarli a capire come meglio tutelarsi da raggiri e truffe”.