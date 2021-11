Colletta alimentare: in provincia di Messina sono stati raccolti 43.877,40 chilogrammi di alimenti

In occasione del 25° anno della Colletta Alimentare, in Sicilia sono stati raccolti 370.518,30 chili di alimenti, l’equivalente di 741.036,6 pasti.

In provincia ad Agrigento sono stati raccolti 31.641.10 chilogrammi, a Caltanissetta 22.655,50, a Catania 80.594,70, a Enna 12.990, a Messina 43.877,40, a Palermo 87.628,10, a Ragusa 21.365, a Siracusa 31.199 e a Trapani 38.567,50. Sono 140 mila i volontari divisi per quasi 11 mila supermercati.

Sono stati tanti i giovani per celebrare insieme la Colletta Alimentare. I numeri hanno fatto registrare una flessione determinata da due anni di pandemia, ma quest’anno si è ripartiti in presenza; in totale sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti, in tutta Italia nonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località.