Asp Messina: verso la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari.

Si è tenuta stamane la riunione presso gli uffici di ASP Messina per procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari dell’ente.

“Si procede entro due settimane alla stabilizzazione di tutti e 71 i precari e ciò è possibile in quanto in pianta organica c’è disponibilità di 17 posti di coadiutore amministrativo e 20 di assistente amministrativo che vengono trasformati in coadiutore, ha dichiarato Clara Crocé del Csa Asu che era presente all’incontro; questa disponibilità di 37 posti consentiranno la stabilizzazione di tutti i precari.”

Come ha spiegato ancora il rappresentate sindacale l’obiettivo iniziale della stabilizzazione per tutti i lavoratori precari può dirsi raggiunta, anche se al momento a 18 ore settimanali, monte ore che però, su proposta del CSA, è innalzabile mediante richiesta immediata del contributo regionale quinquennale che permette di aumentare ulteriormente il monte ore.

“Si tratta di una vittoria del nostro sindacato che non ha mai mollato, ha concluso Clara Crocè e che è stato sempre accanto a questi lavoratori, soprattutto durante le proteste”.