Naso – Incendio in casa, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa notte, intorno alle ore 3:30, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha colpito un’abitazione a Naso.

La squadra del vicino distaccamento di Patti, intervenuta prontamente, è riuscita a spegnere il rogo che si era sviluppato nel piano superiore coinvolgendo anche la copertura della casa.

Fortunatamente non vi sono feriti o vittime. Le cause sono in fase di accertamento.

Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.