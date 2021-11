Covid, nel messinese è più alto il rischio di contagi. Sorvegliati speciali Capo d’Orlando, Torrenova e Frazzanó

Si mantiene costante l’incremento giornaliero dei nuovi contagi nel messinese, con 121 casi riportati nel bollettino del Ministero della Salute del 26 novembre. Il giorno precedente erano stati 129. Al 24 novembre i soggetti positivi in provincia erano 1.543. In lieve diminuzione i ricoveri ospedalieri che scendo da 75 a 71. Di questi 13 sono pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto all’ultimo report. Si registra, purtroppo, anche una vittima. Si tratta di una donna di 88 anni di Acquedolci, che non era vaccinata. Per la piccola comunità acquedolcese, dove al momento si contano solo due casi di positività, si tratta della quarta vittima da inizio pandemia.

La provincia peloritana si conferma, insieme a quella etnea a più alto rischio di nuovi contagi, secondo le statistiche fornite dal Dasoe. L’incidenza è superiore al limite nell’area jonica ed a Milazzo. 14 i comuni del messinese che hanno superato la soglia di incidenza dei 250 casi su 100.000 abitanti nell’ultima settimana. Nel comprensorio tirrenico-nebroideo si guarda con attenzione ai comuni di Capo d’Orlando, Torrenova e Frazzanò, anche se al momento non si profila la possibilità di particolari restrizioni o cambi di colore.

Ma vediamo nel dettaglio le novità che riguardano i singoli comuni in provincia. Boom di contagi a Terme Vigliatore con 39 casi accertati alla data del 26 novembre, così come a Furnari dove i contagiati sono saliti dai 4 del 23 novembre ai 15 accertati ieri. Preoccupazione anche nel piccolo comune dell’entroterra di Venetico, dove su poco meno di 4.000 abitanti i contagiati sono 35. Significativo anche il dato relativo alla popolazione vaccinata nel comune che non supera quota 70%.

Nella giornata del 25 novembre il bollettino del comune di Patti riportava 16 attuali positivi, 11 soggetti in quarantena e il 78% della popolazione vaccinata.

A Gioiosa Marea i casi accertati di positività alcovid salgono da 19 a 20 e da 53 a 59 le persone in isolamento. 6 i casi a Brolo e 9 a Tortorici.