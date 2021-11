Covid, Militello Rosmarino: tutti negativi i test dello screening di massa e sugli studenti. Scuole chiuse per sanificazione

Buone notizie sul fronte della diffusione del COVID-19 a Militello Rosmarino, dove i residenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Sono infatti risultati tutti negativi i 140 test rapidi eseguiti questa mattina nello screening di massa organizzato dall’Usca di Sant’Agata di Militello e dal comune militellese in collaborazione con l’Associazione di protezione civile “Nois 1410”, che si è tenuto al campetto sportivo di contrada San Piero.

Inoltre anche i bambini della scuola elementare che nei giorni scorsi erano stati sottoposti a tampone molecolare, sono, ad oggi, risultati tutti negativi.

Anche il sindaco, Salvatore Riotta, che ha presenziato da inizio a conclusione alle operazioni di screening, si è sottoposto a test con esito negativo. Il primo cittadino raccomanda ai propri concittadini di “tenere sempre alta l’attenzione per contrastare efficacemente il diffondersi dei contagi, assumendo comportamenti responsabili”.

In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuola Materna Scuola di San Pietro e di quella elementare e media di contrada Moro a partire da lunedì 29 novembre e fino a mercoledì 1 dicembre per consentire le attività di sanificazione dei locali.

Al momento, quindi, restano 19 i soggetti positivi e 33 le persone in quarantena precauzionale.