Tragedia nella notte a San Piero Patti, anziano disabile deceduto in casa a causa di un incendio

Tragedia a San Piero Patti nella notte. Un 70enne disabile è deceduto a causa di un incendio divampato intorno a mezzanotte nella sua casa di Via 2 Giugno.

La macabra scoperta è avvenuta questa mattina. La casa si trovava lontana da altre abitazioni e il fuoco non ha lambito le altre case. L’incendio potrebbe essere scoppiato a causa del malfunzionamento di una stufa, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il Magistrato di turno, constatando il decesso dell’uomo.

Il 70enne, che era autonomo, ma costretto in sedia a rotelle, viveva da solo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.