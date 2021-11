La Infodrive Capo d’Orlando non scenderà in campo nel fine settimana. Turno di riposo per gli uomini di coach Cardani, che avrebbero dovuto giocare contro Pistoia. I toscani hanno chiesto però il rinvio della gara, dato che due giocatori sono impegnati in nazionale per le qualificazioni mondiali.

L’Orlandina può così prendere tempo e pensare anche all’innesto di forze nuove. Le parole del DS Antonio Sapone.