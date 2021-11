Santo Stefano Camastra, giornata contro la violenza sulle donne nel segno del blu per l’ Afghanistan

In occasione della “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, le allieve e le docenti del “Liceo Artistico Regionale C.M. Esposito ” di Santo Stefano di Camastra, hanno realizzato, rigorosamente in ceramica e fatti a mano, i prototipi in scala ridotta, di una istallazione in ceramica che è intenzione dell’Amministrazione Comunale collocare in uno spazio pubblico.

Il colore blu ed il volto di donna raffigurato sulla tipica “ciabatta afghana” vogliono essere simbolo di vicinanza e solidarietà alle donne afghane, alle loro lotte contro le disumane condizioni di vita e di libertà in cui oggi sono drammaticamente relegate. I prototipi realizzati sono stati omaggiati al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Senato, alla Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, alla Ministra delle Pari Opportunità.