San Piero Patti – Finanziato il nuovo impianto di depurazione per 1.300.000€

L’amministrazione comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Salvino Fiore, comunica che il dirigente generale del servizio dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, Calogero Foti, ha firmato il decreto di finanziamento per i “lavori di completamento del sistema di drenaggio e di depurazione al servizio del centro urbano del nucleo centrale di San Piero Patti (c.da Carmine – Arabite) – realizzazione di un impianto di depurazione e di due collettori ”.

I lavori, che avranno un costo di € 1.300.000,00, permetteranno il completamento del sistema di drenaggio e depurazione del nostro centro urbano (Zona Carmine, centro, Margi, Toscana

Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per il nostro territorio, per il miglioramento dell’ambiente e della qualità dell’acqua dei nostri fiumi e nel nostro mare.

Soddisfazione è espressa dalla Giunta di San Piero Patti e dal Sindaco Fiore: “Sin dai primi giorni dal nostro insediamento abbiamo lavorato per riprendere questo progetto consapevoli dell’enorme importanza che l’opera rivestiva per la tutela e per il rilancio del nostro territorio, un opera che contribuirà certamente a migliorare l‘ambiente e le condizioni generali della nostra comunità. Un altro obiettivo raggiunto dall’amministrazione Fiore, adesso si avvieranno le procedure di gara per l’individuazione della ditta e finalmente potranno iniziare i lavori.”