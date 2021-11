Covid – 655 nuovi casi in Sicilia, 5 le vittime. In leggero calo i ricoveri

Scende il numero dei nuovi contagi in Sicilia. Sono 655 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola a fronte di 28.753 tamponi processati oggi. Ieri erano stati 690 su poco più di 26.000 test elaborati. L’incidenza scende dal 2,6% al 2,2%.

La Sicilia è all’ottavo posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è la Lombardia con 2.302.

Gli attuali positivi nell’isola sono 11.304 con un aumento di 206 contagiati. 444 i guariti, 5 invece le vittime registrate, tutte risalenti ai giorni precedenti.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri il dato è in calo. Sono 376 degenti, 8 in meno rispetto al report di ieri. Di questi 41 sono ricoverati in terapia intensiva, stesso numero del dato precedente.

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania in testa con 206, segue Messina a 129. Poi Palermo 69, Ragusa 62, Siracusa 60, Trapani 46, Caltanissetta 37, Agrigento 33, Enna 13.

A Messina intanto si registrano tre vittime: si tratta di tre uomini residenti nella città peloritana. Due, di 70 e 65 anni, non erano vaccinati, mentre l’88enne aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino. un 75enne di Giardini Naxos, non vaccinato, deceduto al Policlinico. Sono 75 i pazienti negli ospedali messinesi, di cui 12 in terapia intensiva (uno in meno di ieri).