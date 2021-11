Barcellona Pozzo di Gotto: sarà sistemata la strada provinciale di contrada Migliardo

La Città Metropolitana di Messina ha assegnato i lavori urgenti di sistemazione del piano viabile lungo la Strada Provinciale 80 di Migliardo e la strada provinciale agricola 15.

Ad eseguirli sarà la ditta “Venumer” di San Filippo del Mela per un importo complessivo di 150 mila euro. A inizio ottobre, il consigliere comunale Antonella Lepro del gruppo #Noicisiamo aveva presentato un’interrogazione al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, sostenendo come fosse necessaria la messa in sicurezza della strada che si trova in totale abbandono e necessita di immediata manutenzione soprattutto con una bitumazione in tempi brevi, a ridosso della stagione invernale.

Essendo l’arteria di competenza della città Metropolitana di Messina, il consigliere ha avviato un’interlocuzione con la Città Metropolitana di Messina che ora ha emesso la determina relativa all’affidamento dei lavori e poi con grande soddisfazione e poi ha incontrato i residenti di Migliardo – nella foto – per consegnare copia del documento emesso da Palazzo dei Leoni.