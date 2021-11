Sant’Agata Militello, interrogazione su addobbi ed iniziative per il Natale. Risponde l’assessore Scurria

“La prossima settimana saranno installate le luci natalizie e gli addobbi per le vie cittadine. Per questa settimana è programmato un incontro, fissato dall’assessore Valeria Fazio, con le associazioni locali per un confronto sulle attività.” Puntuale, arriva la risposta dell’assessore santagatese Antonio Scurria, in merito al presunto ritardo dell’amministrazione Mancuso sull’installazione degli addobbi ed iniziative legate alle festività natalizie, sollevata con interrogazione dalla consigliera comunale Melinda Recupero.

“Le uniche risorse che è possibile destinare alle festività natalizie sono quelle residue della convenzione con la Proloco che saranno utilizzate per la realizzazione delle luminarie e per alcune attività culturali, come da programma approvato e pubblicato.” continua Scurria.

“Appare, infine piuttosto singolare che si chieda all’Amministrazione quali risorse utilizzerà per il Natale o per la rassegna teatrale, atteso che, ad oggi, il Consiglio Comunale non ha ancora adottato il bilancio di previsione. In ogni caso, nel rispetto delle competenze programmatorie assegnate per legge al Consiglio Comunale, si rassicura che per le attività in argomento saranno utilizzate tutte le risorse che il Consiglio stesso riterrà di mettere a disposizione”.