Patti: presentata la prima edizione di “Tyndaris Agorà Philosophica”

E’ stata presentata a Patti in videoconferenza la prima edizione di “Tyndaris Agorà Philosophica”; è un festival della filosofia e della cultura classica per una cittadinanza consapevole, la nuova grande sfida culturale del liceo “V. Emanuele III” in collaborazione con la Società Filosofica Italiana.

Il festival avrà il suo centro motore nella riscoperta dei luoghi di maggiore interesse storico di Patti e Tindari. All’incontro hanno preso parte Francesca Gambetti, segretario nazionale della società filosofica italiana, il dirigente scolastico Marinella Lollo, il sottosegretario all’istruzione Barbara Floridia, l’assessore comunale alla cultura Salvatore Sidoti, poi Giuseppe Gembillo, presidente del Centro studi della filosofia della complessità “Edgar Morin”, dirigenti scolastici e docenti del liceo e di altre scuole della provincia.

Relatori sono stati i docenti Marilia Gugliotta, che ha moderato l’incontro, poi Francesca Gambetti, Antonella Vento, Giuseppe Adamo e Francesca Carella, che hanno spiegato quando nasce il Festival, perché nasce e quali finalità persegue; è un festival pensato per rispondere ai bisogni formativi di conoscenza e di confronto, in un tempo – il nostro – contrassegnato dalla liquefazione dell’esercizio della cittadinanza, dalla pluralità delle culture e delle visioni, e vuole offrire occasioni di crescita attraverso esperienze partecipate di dialogo e proposte culturali diversificate.

Vuole anche essere una occasione per rilanciare il ruolo della cultura classica e promuovere una riflessione più ampia aperta al territorio vicino e lontano sui temi centrali della democrazia partecipata. Il tema che sarà affrontato in questa prima edizione 2021-2022 è “Logos e Politeia”. Il festival si svolgerà nella seconda decade di settembre 2022 e si articolerà in diverse sessioni rivolte a un vasto pubblico di studenti, docenti, operatori educativi e culturali, professionisti, e sono previste diverse forme di comunicazione e condivisione, dal debate alla lectio magistralis, dal caffè filosofico alle performance artistico-musicali-teatrali di studenti e professionisti.

Una sessione laboratoriale specifica sarà destinata agli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione e sarà incentrata sul filosofare come avventura formativa e come esercizio di umanità, attraverso lo scambio e il dialogo. Nel corso dell’anno scolastico la Società Filosofica Italiana curerà l’organizzazione di seminari di approfondimento, in presenza o da remoto, con studiosi ed esperti del panorama siciliano e italiano volti ad approfondire il lessico filosofico-giuridico e il ruolo del Logos all’interno delle società democratiche complesse.

La partecipazione ai seminari e alle attività proposte comprenderà anche azioni di orientamento mirate a far sì che gli studenti possano conoscere meglio le proprie inclinazioni e gli sbocchi occupazionali di alcuni indirizzi universitari.

Il progetto è il risultato del lavoro di un’intera squadra di docenti: Antonella Chiofalo, Anna Molica, Anna Barresi, Tina Mastrolembo, Samantha Sindoni per la filosofia, Antonella Mollica Franco, Nunziatina Bartolone, Maria Lucia Lo Presti, Mariella D’Arrigo, Maria Ocello per Lettere, Vittorio Siragusa e Romina Calabrese per la storia dell’arte, Melino D’Amico e Concita Cottone per la cultura scientifica.