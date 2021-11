Naso: dal prossimo anno sarà operativo il liceo musicale e coreutico, unico nel territorio tirrenico-nebroideo

Presso l’istituto “Francesco Portale” di Naso, dal prossimo anno, sarà possibile frequentare il liceo Musicale e Coreutico; è unico del suo genere nel territorio tirrenico-nebroideo e garantirà agli alunni competenze e capacità adeguate, sia per il proseguimento degli studi, che per una facile collocazione nel mondo del lavoro.

Questo il messaggio che il sindaco di Naso Gaetano Nanì, a partire dal prossimo mese di dicembre, porterà a tutti gli studenti delle terze classi degli istituti comprensivi che gravitano nel comprensorio.

“Mettiamo a disposizione non solo un plesso moderno e sicuro sotto tutti i punti di vista, ma anche una serie di incentivi e agevolazioni per tutti gli iscritti. La collaborazione avviata con il prestigioso conservatorio “A. Corelli” di Messina inoltre, è la migliore garanzia che in questo campo si può desiderare. Insieme all’assessore alla pubblica istruzione Sara Rifici, andremo nelle scuole a spiegare che studiare a Naso è un privilegio – ha concluso Nanì – ma anche che, nell’hinterland nebroideo, non sono presenti istituti superiori in grado di garantire adeguata formazione culturale e professionale”.

Oltre al Liceo Musicale, a Naso, nel plesso di piazza Roma, che fa parte dell’istituto di istruzione superiore “Francesco Paolo Merendino”, è attivo anche lo storico istituto professionale per i servizi commerciali, presente fin dagli anni ’60.