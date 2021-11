Covid – 690 nuovi casi in Sicilia, 6 le vittime. Stabili i ricoveri

Sale il numero dei nuovi contagi in Sicilia. Sono 690 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola a fronte di 26.385 tamponi processati oggi. Ieri erano stati 505 su poco più di 34.000 test elaborati. L’incidenza sale dall’1,4% al 2,6%.

La Sicilia è al settimo posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è la Lombardia con 2.207.

Gli attuali positivi nell’isola sono 11.098 con un aumento di 105 contagiati. 501 i guariti, 6 invece le vittime registrate, tutte risalenti ai giorni precedenti.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri il dato è stabile. Sono 384 degenti, 2 in più rispetto al report di ieri. Di questi 41 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in meno dall’ultimo dato.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 194 a Catania, 175 a Palermo, 128 a Messina, 58 a Siracusa, 48 ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 25 a Trapani, 21 a Ragusa, 17 a Enna. La Regione riporta che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 12 sono relativi a periodi precedenti.