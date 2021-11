Capo d’Orlando – Stop alla violenza contro le donne: nelle scuole il video “Il luogo più pericoloso”

Il Comune di Capo d’Orlando, attraverso l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne proporrà la visione del video “Il luogo più pericoloso” per l’intera giornata del 25 novembre, in Piazza Matteotti e la diffusione dello stesso sui social del Comune e nelle scuole superiori ricadenti sul territorio comunale.

Il video fa parte di un progetto più ampio nel quale le due artiste visive Silvia Levenson e Natalia Saurin – madre e figlia – si confrontano sul tema del femminicidio, denunciando una guerra che si consuma quotidianamente ai danni delle donne negli ambienti domestici.

L’opera nasce da una chiamata all’azione, dove le persone prima hanno realizzato un piatto durante un laboratorio collettivo e successivamente l’hanno rotto nella performance video. “Il luogo più pericoloso” è una successione di piatti rotti, mentre i cocci aumentano le parole perdono di significato.

I piatti, oggetti di uso domestico, riportano frasi utilizzate dai media per parlare di femminicidio (divorato dalla gelosia, il gigante buono, lei ha scatenato la sua rabbia…), frasi che esprimono una narrativa d’amore e passione che porta a giustificare l’uccisione, vista come una “perdita di controllo” impossibile da prevenire o prevedere.

Con questo video si vuole sottolineare la responsabilità quotidiana nella narrazione e la necessità di un atto collettivo che includa sia donne che uomini, una presa di consapevolezza che prende forma attraverso la rottura.

Una rottura come passo in avanti rispetto ad una questione che coinvolge sia uomini che donne, perché gli uomini che uccidono le donne non sono pazzi, malati o figli di un’altra cultura diversa dalla nostra, sono figli di una cultura che ha sempre detto che le donne hanno un determinato ruolo sociale dal quale non è possibile prescindere.