A/20, camion sfonda il guardrail e vola giù dal viadotto. Grave il conducente

Gravissimo incidente stradale all’alba di questa mattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo.

Un camion che viaggiava in direzione Palermo, giunto sul viadotto Sant’Angelo, dopo lo svincolo di Patti, per cause da accertare – forse un colpo di sonno – ha urtato violentemente contro il guardrail sfondandolo. La motrice si è staccata dal rimorchio, precipitando sotto il viadotto, mentre il rimorchio ha oltrepassato le barriere ed è finito sulla corsia di marcia opposta, in direzione Messina, perdendo il carico.

Gravi le condizioni del conducente, un uomo di origini palermitane, soccorso dai sanitari del 118. L’uomo è stato prima trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Patti e poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi è riservata.

Solo per caso al momento del sinistro sulla corsia di marcia in direzione Messina non transitavano altre vetture. L’impatto con il rimorchio avrebbe potuto causare, infatti, conseguenze ben peggiori.

Sul posto la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello per i rilievi e per regolare il traffico. Al momento nel tratto interessato sono chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia.