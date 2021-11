Vìola divieto di avvicinamento a ex compagna. Arrestato quarantaquattrenne

Ha violato il provvedimento emesso a suo carico dall’Autorità Giudiziaria con il quale era stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna. L’uomo, un quarantaquattrenne originario di Taormina, ha avvicinato la donna in questa Piazza Duomo, in aperta violazione a quanto impostogli.

I poliziotti delle Volanti, intervenuti a seguito di segnalazione di lite tra un uomo e una donna, hanno proceduto all’arresto in flagranza per il reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Emessa quindi dall’Autorità Giudiziaria, venerdì scorso, una più rigida misura cautelare a carico dell’uomo, immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari.