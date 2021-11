Covid – 505 nuovi casi in Sicilia, 16 le vittime. In calo i ricoveri

Scende ancora il numero dei nuovi contagi in Sicilia. Sono 505 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola a fronte di 34.683 tamponi processati oggi. Ieri erano stati 514 su poco più di 13.000 test elaborati. Per effetto del maggior numero di tamponi processati l’incidenza scende dal 3,7% all’1,4%

La Sicilia è al settimo posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è la Lombardia con 1.668.

Gli attuali positivi sono 10.903 con un aumento di 125 contagiati. 364 i guariti. 16 invece le vittime registrate, tutte risalenti ai giorni precedenti.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri si registra un calo. Sono 382 degenti, 11 in meno rispetto al report di ieri. Di questi 42 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in più dall’ultimo dato.